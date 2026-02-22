Klimapolitik Bürger handeln, wenn die Politik versagt
Die Bilanz der Landesregierung beim Klimaschutz ist unbefriedigend, aber auch nicht rundweg schlecht.
Die beste Energie ist jene, die man selbst produziert. Sie macht unabhängig vom Fracking-Gas der Fossil-Tycoons um Donald Trump in den Vereinigten Staaten. Sie bewahrt vor Rücksichtnahmen auf die Ölscheichs vom Golf. Eigene Energie, so sie grün ist, bremst den Klimawandel. Und sie drückt die Kosten für die Verbraucher, weil Nahversorgung die Netze entlastet. Es winkt sogar ein „Return of Investment“: Dann lässt sich mit Energie privat Geld verdienen.