Klimapolitik Es ist zu spät, den Kurs zu ändern
Die Diskussion über die Klimaziele und Energiewende kann kein Entweder-Oder sein. Dafür wurde zu viel investiert. Es ist Zeit für eine ideologiefreie Debatte, kommentiert Annika Grah.
Es die aktuell fast übliche missverständliche Wortwahl, die die Bundeswirtschaftministerin Katherina Reiche da diese Woche an den Tag gelegt hat. Die Energiewende sei am Scheideweg, sagte sie – und sorgte damit für die vermutlich gewollten Schlagzeilen und Wasser auf die Mühlen derjenigen, denen der klimafreundliche Kurs schon lange ein Dorn im Auge ist.