Klimapolitik in Wahlprogrammen Parteien mit und ohne Ambition
Grüne und SPD halten an den Klimazielen fest; auch die Linke macht mit. CDU und FDP drücken auf die Bremse; die AfD will zurück zur Kohle und zum Atomstrom.
Grüne und SPD halten an den Klimazielen fest; auch die Linke macht mit. CDU und FDP drücken auf die Bremse; die AfD will zurück zur Kohle und zum Atomstrom.
Franz Untersteller (Grüne) hat in zehn Jahren als Landesumweltminister Erfahrungen mit zwei Koalitionspartnern gemacht: von 2011 bis 2016 mit der SPD, danach bis 2021 mit der CDU. Sein Fazit lautete, mit den Sozialdemokraten lasse sich besser Umwelt- und Klimapolitik betreiben als mit der CDU.