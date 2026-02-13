Die US-Regierung stuft Treibhausgase nicht mehr als Gefahr ein. Langfristig wird das die Amerikaner teuer zu stehen kommen, kommentiert Rainer Pörtner.

Donald Trump schafft Klimaschutz durch den amerikanischen Zentralstaat de facto ab. Der US-Präsident und seine Regierung stufen Kohlendioxid und andere Treibhausgase nicht mehr als Gefahr für Gesundheit und Gemeinwohl ein. In einem ersten Schritt verschwinden Auflagen für Autos und Lastwagen, aber im Grunde ist das gesamte rechtliche Fundament zerstört, auf das sich staatliche Emissionsregeln in den USA stützten.

Bezahlen werden nicht nur die Amerikaner

Die Wirklichkeit wird negiert, um kurzfristige wirtschaftliche Vorteile zu genießen. Die Amerikaner werden dafür langfristig einen hohen Preis zahlen, denn auch darin ist sich die seriöse Wissenschaft einig: Die Schäden, die entstehen, wenn auf wirksamen Klimaschutz verzichtet wird, sind sehr viel größer als die Kosten dieses Klimaschutzes. Bezahlen wird auch der Rest der Welt. Die USA sind nach China der zweitgrößte Produzent von Treibhausgasen. Jetzt wird es noch schwieriger, die notwendigen Klimaziele zu erreichen.