Klimaprojekt bei Heimsheim Stoppt der Wald große Solarananlagen?
Die Stadt sucht nach Investoren für ein großes Fotovoltaik-Vorhaben längs der Autobahn. Doch das schmeckt dem Forstamt nicht.
Die Stadt sucht nach Investoren für ein großes Fotovoltaik-Vorhaben längs der Autobahn. Doch das schmeckt dem Forstamt nicht.
Die Stadt Heimsheim bleibt dabei: Sie will das Interesse von möglichen Investoren für eine großflächige Fotovoltaik-Anlage auf ihrer Gemarkung abfragen. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat jetzt bei zwei Enthaltungen noch einmal bestätigt. Dabei denkt die Kommune an drei Freiflächen auf beiden Seiten der Autobahn A 8, für die jetzt nach Investoren Ausschau gehalten wird.