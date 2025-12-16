 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Stoppt der Wald große Solarananlagen?

Klimaprojekt bei Heimsheim Stoppt der Wald große Solarananlagen?

Klimaprojekt bei Heimsheim: Stoppt der Wald große Solarananlagen?
1
Beidseitig der Autobahn bei Heimsheim gibt es viele Waldflächen. Foto: Simon Granville

Die Stadt sucht nach Investoren für ein großes Fotovoltaik-Vorhaben längs der Autobahn. Doch das schmeckt dem Forstamt nicht.

Die Stadt Heimsheim bleibt dabei: Sie will das Interesse von möglichen Investoren für eine großflächige Fotovoltaik-Anlage auf ihrer Gemarkung abfragen. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat jetzt bei zwei Enthaltungen noch einmal bestätigt. Dabei denkt die Kommune an drei Freiflächen auf beiden Seiten der Autobahn A 8, für die jetzt nach Investoren Ausschau gehalten wird.

 

Der Haken an der Sache: Die Forstbehörde spielt nicht mit. Denn die Gebiete im Besitz der Stadt sind kein Brachland, sondern weitgehend bewaldet. Als Pluspunkt kann Heimsheim aber die Lage der Flächen innerhalb eines 200-Meter-Korridors entlang der Autobahn in die Waagschale werfen. Dort dürfen Solaranlagen laut Baugesetzbuch privilegiert errichtet werden, ohne dass ein Bebauungsplan nötig wäre. Zusätzlich bewertet das Erneuerbare-Energien-Gesetzwegen des „überragenden öffentlichen Interesses“ den Ausbau solcher Anlagen positiv.

Die Dächer reichen nicht

24 Gigawatt Strom werden derzeit in Heimsheim pro Jahr verbraucht. In der Zukunft wird mit einem weiter steigenden Bedarf gerechnet. Um die Abhängigkeit von externen Energielieferanten zu verringern, hält die Stadt weitere Fotovoltaik-Anlagen für nötig. Weil dafür die Potenziale auf den Dächern nicht ausreichen, rücken nun Freiflächen-Anlagen in den Blick.

Schon im April hatte der Gemeinderat die Suche nach möglichen Investoren beschlossen. Doch das störte Vertreter des Forstamtes des Enzkreises und der Forstdirektion des Regierungspräsidiums Freiburg bei einem Termin vor Ort wenig. Sie lehnen die Nutzung der Waldflächen ab. Andernfalls werde ein Präzedenzfall geschaffen.

Westlich der Autobahn liegt das Gewerbegebiet Egelsee. Foto: Simon Granville

Stephan Wilforth vom Beratungsbüro „tetraeder“ hatte jetzt den Auftrag von der Stadt, diesen Interessenkonflikt einzuschätzen. Seine Kernaussage lautet: Es gibt keine harten Ausschlusskriterien für Fotovoltaik-Anlagen auf den kommunalen Flächen an der Autobahn, aber es gibt relevante Abwägungskriterien, vor allem den dortigen Wald.

Ein drei Hektar großes Gebiet nordwestlich des Gewerbegebiets Egelsee sei ehemaliges Grünland, zeige eine junge Aufforstung und habe eine „geringe ökologische Vorprägung als klassischer Wald“. Auf einer vier Hektar großen Fläche zwischen Gewerbegebiet und Autobahn sei eine forstwirtschaftliche Nutzung durch die stark vorbelastete Lage, wenn überhaupt nur eingeschränkt möglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Windkraft rund um Leonberg: Das hat sich bei den Flächen für Windräder getan

Windkraft rund um Leonberg Das hat sich bei den Flächen für Windräder getan

Wo könnten bald Windräder entstehen? Eine aktualisierte Planung hat der Verband Region Stuttgart jüngst in der Regionalversammlung vorgestellt. Auch rund um Leonberg hat sich einiges verändert, manche Flächen fallen weg – und andere sind hinzugekommen.

Das größte Konfliktpotenzial sieht der Berater für ein elf Hektar großes Waldgebiet nordöstlich des Gewerbegebiets und der Autobahn. Doch auch hier gebe es eine Vorbelastung durch die Autobahn und das angrenzende Gewerbegebiet. In seinem Fazit sieht Stephan Wilforth den Wald und die Gehölze als zentrales Diskussionsthema. Letztlich hänge eine Genehmigung von der Qualität des gesamten Vorhabens ab.

Im Heimsheimer Gemeinderat gingen die Meinungen auseinander: Eugen Gommel (Unabhängige Wählervereinigung) sprach sich, wie andere Gemeinderäte auch, gegen das Abholzen von Wald aus und meinte, es gebe noch viele innerörtliche Potenzialflächen. Er schlug eine Überdachung der Römerstraße samt den dortigen Parkplätzen im Gewerbegebiet Egelsee vor.

Was will man eigentlich?

Walter Müller von den Freien Wählern ergänzte dies durch die Überdachung großer Parkflächen bei der Stadthalle oder den Supermärkten. „Wald abholzen sollte die letzte Lösung sein“, sagte er. Man solle erst einmal diskutieren, was man wolle; Fotovoltaik oder Windkraft, meinte Ulrich Meeh (Unabhängige Wählervereinigung).

„Meine Haltung ist, das eine tun und das andere nicht ausschließen“, entgegnete Bürgermeister Jürgen Troll. Mit dem Verfahren könne man prüfen, welche Investoren sich das angesichts der Einwände der Forstbehörde überhaupt zutrauen, so Troll. Auch Gaby Wulff (Bürger für Heimsheim) plädierte für das Verfahren. „Ich kann nur Abwägungen treffen, wenn ich alle Fakten auf dem Tisch habe.“ Sie sei grundsätzlich gegen Waldeingriffe. „Bei der Windkraft wären die noch schlimmer.“ Die Stadt hat im Sommer gemeinsam mit der Nachbarkommune Weissach beschlossen, auch für Windkraftanlagen mögliche Investoren in den Blick zu nehmen.

Weitere Themen

Sparpaket im Kreis Böblingen: „Schweren Herzens“ und „zähneknirschend“ – Landkreis setzt den Rotstift an

Sparpaket im Kreis Böblingen „Schweren Herzens“ und „zähneknirschend“ – Landkreis setzt den Rotstift an

40 Millionen Euro sollen im Kreis Böblingen bis 2030 eingespart werden. Der Klinikverbund soll den Großteil einbringen. Aber auch andere Stellen müssen finanziell bluten.
Von Martin Dudenhöffer
Galerie der Stadt Sindelfingen: Kinder entdecken Kunst auf spielerische Weise

Galerie der Stadt Sindelfingen Kinder entdecken Kunst auf spielerische Weise

Die Galerie Stadt Sindelfingen stellt ihr Kurs- und Workshopprogramm für 2026 vor. Die Angebote finden auch an ausgewählten Grundschulen statt.
Von ber
Sexuelle Handlungen im Keller: Urteil in Böblingen: Professor muss wegen Kindesmissbrauchs in Haft

Sexuelle Handlungen im Keller Urteil in Böblingen: Professor muss wegen Kindesmissbrauchs in Haft

Ein Professor ist mit einem 13-Jährigen aus dem Kreis Böblingen intim geworden. Dafür muss er nun zwei Jahre und fünf Monate in Haft.
Von Ulrich Stolte
Prozess am Landgericht: Weitere knapp fünf Jahre Haft für einen „Berufsverbrecher“

Prozess am Landgericht Weitere knapp fünf Jahre Haft für einen „Berufsverbrecher“

Ein 61-Jähriger hat Juweliere in Herrenberg und Stuttgart bestohlen. Der Trickdieb blickt auf eine lange kriminelle Karriere zurück.
Von Henning Maak
Landrat und OB haben große Pläne: Mit Rad von Weil der Stadt nach Korntal?

Landrat und OB haben große Pläne Mit Rad von Weil der Stadt nach Korntal?

Roland Bernhard und Tobias Degode schwebt eine Schnellverbindung für die gesamte Region Leonberg vor. Doch zunächst steht die Strecke nach Ditzingen an.
Von Thomas K. Slotwinski
Gastro-Neueröffnung in Leonberg: Früher Kultkneipe, jetzt Torten-Café – Ehepaar wagt Neuanfang am Unteren Tor

Gastro-Neueröffnung in Leonberg Früher Kultkneipe, jetzt Torten-Café – Ehepaar wagt Neuanfang am Unteren Tor

Wo in Leonberg viele Jahre der Blaue Engel beheimatet war, versuchten sich danach gleich zwei Pächter erfolglos. Ein Rutesheimer Ehepaar startet jetzt einen neuen Versuch: Es wird süß.
Von Marius Venturini
Österle verteidigt Standort: Aidlinger Pflegeheimprojekt wirft weitere Fragen auf

Österle verteidigt Standort Aidlinger Pflegeheimprojekt wirft weitere Fragen auf

Bürgerinitiative, Online-Petition und nun auch in der Einwohnerfragestunde: Die Pläne für ein Pflege- und Wohnquartier neben der Sonnenbergschule stoßen weiter auf Kritik.
Von Eddie Langner
Fahrerflucht in Sindelfingen: Radlerin bei Sturz schwer verletzt – Autofahrer macht sich aus dem Staub

Fahrerflucht in Sindelfingen Radlerin bei Sturz schwer verletzt – Autofahrer macht sich aus dem Staub

In Sindelfingen kommt es am Montagmorgen zu einer Kollision. Nun fahndet die Polizei nach dem unbekannten Fahrer eines weißen Kleinwagens und hofft auf Zeugenhinweise.
Von ber
Hesse-Bahn Calw – Weil der Stadt: Hohe Kosten, viel Kopfzerbrechen – doch im Januar 2026 rollt der erste Zug

Hesse-Bahn Calw – Weil der Stadt Hohe Kosten, viel Kopfzerbrechen – doch im Januar 2026 rollt der erste Zug

Der Bau der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Calw und Weil der Stadt schreitet voran, doch seltene Steinkrebse und Fledermäuse stellen besondere Hürden dar. Ein Besuch auf der Baustelle.
Von Ulrike Otto
Sparpaket im Landkreis Böblingen: Massiver Protest gegen Kürzungen bei Schulsozialarbeit

Sparpaket im Landkreis Böblingen Massiver Protest gegen Kürzungen bei Schulsozialarbeit

Im Kreis Böblingen gibt es Protest gegen die Stellenkürzungen in der Schulsozialarbeit. Kritiker warnen vor gravierenden Folgen für Schüler. Was steckt dahinter?
Von Veronika Andreas
Weitere Artikel zu Heimsheim Klimaschutz Solaranlage Autobahn Leonberg
 
 