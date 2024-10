Bei der ersten Renninger Klimaradtour wird veranschaulicht, welche Anpassungen im Zuge des Klimawandels nötig sind.

Manuel Schust 27.10.2024 - 15:28 Uhr

Die Sonne scheint, das Thermometer zeigt knapp 20 Grad an: Ideale Voraussetzungen für die erste Renninger Klimaradtour, an der auch rund 40 Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Neben Bürgermeister Wolfgang Faißt erläutern die neue Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Tayla Herrmann, und Stadtbaumeister Hartmut Marx an verschiedenen Stationen, wo die Stadt in bestehenden Strukturen bereits Anpassungen an den Klimawandel vorgenommen hat.