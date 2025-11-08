Deutschlands bekannteste Klimaschützerin spricht offen über den Druck, als Aktivistin perfekt zu wirken – und warum sie sich nun davon löst.
08.11.2025 - 12:05 Uhr
Die Klimaschützerin Luisa Neubauer versucht nicht länger, die perfekte Aktivistin sein. „Ich habe sehr, sehr lange probiert, als Frau und Aktivistin so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten“, sagte die 29-Jährige, die bei Fridays for Future aktiv ist, der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Erst im vergangenen Sommer habe sie deshalb zum ersten Mal „auf einem Klimastreik eine kurze Hose angehabt, obwohl es schon oft sehr heiß war. Das ist absurd.“