Ein EU-weiter CO2-Preis ab 2028 könnte die Heizkosten für viele Haushalte spürbar verändern. Was eine Analyse für Deutschland und andere EU-Länder prognostiziert.
22.01.2026 - 05:15 Uhr
Gütersloh - In knapp zwei Jahren wird Heizen in vielen EU-Staaten teurer. Grund ist die Einführung eines EU-weit einheitlichen CO2-Preises für Gebäude und Verkehr ab 2028. Die Bepreisung von Treibhausgasen soll Wirtschaft und Verbrauchern einen Anreiz geben, immer weniger klimaschädliche fossile Brennstoffe zu verwenden.