Erstmals in der Amtszeit der neuen Bundesregierung wird eine Klimabilanz vorgelegt. Die Botschaft des Umweltbundesamts: Der Klimaschutz brauche neuen Schub.
14.03.2026 - 12:05 Uhr
Berlin - Bundesumweltminister Carsten Schneider mahnt mehr Anstrengungen beim Klimaschutz in Deutschland an. Die Fortschritte bei der Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes seien zu gering, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Deutschland hielt nach den Daten des Umweltbundesamts (UBA) im vergangenen Jahr seine Klimaziele zwar ein - aber nur knapp. Der Rückgang klimaschädlicher Emissionen habe sich verlangsamt, teilte das Amt mit.