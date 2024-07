Der Einzelne kann das Klima nicht allein retten. Aber er kann ziemlich viel erreichen – wenn auch Regierungschefs und Bürgermeisterinnen mehr Mut beweisen, kommentiert unsere Autorin Julia Bosch.

Julia Bosch 15.07.2024 - 17:07 Uhr

Zunächst eine kleine Auswahl der beliebtesten Gründe, die Menschen anführen, wenn sie sich nicht klimafreundlich verhalten. Nummer Eins: Was wir in Deutschland fürs Klima tun, ist eh egal, solange China so weitermacht wie bisher. Nummer Zwei: Ich brauche dringend Erholung, darum fliege ich im Urlaub nach Bali. Nummer Drei: Tofu schmeckt halt nicht so gut wie Hähnchen.