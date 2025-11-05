Im Kampf gegen den Klimawandel haben sich die EU-Staaten auf ehrgeizige Ziele geeinigt: Bis 2040 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 90 Prozent sinken.

red/dpa 05.11.2025 - 09:43 Uhr

Zum Klimaschutz wollen die EU-Staaten ihre Treibhausgasemissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Nach einem Kompromiss der Umweltminister sollen allerdings fünf Prozentpunkte davon durch Deals mit dem außereuropäischen Ausland erkauft werden können, wie die dänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.