Klimaschutz in Weinstadt Trotz sinkender Emissionen: Weinstadt liegt hinter Klimazielen zurück
Auf dem „richtigen Pfad“, aber bisher nicht weit genug – so lässt sich die Bilanz des jüngsten Klimamonitorings für Weinstadt zusammenfassen.
Auf dem „richtigen Pfad“, aber bisher nicht weit genug – so lässt sich die Bilanz des jüngsten Klimamonitorings für Weinstadt zusammenfassen.
„Weinstadt ist auf einem guten Weg“, urteilt der städtische Klimaschutzmanager Lennard Volk mit Blick auf die Bemühungen der Stadt, den Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren. So hat dieser in den Jahren von 2019 bis 2023 von nicht ganz 140.040 CO₂-Äquivalenten um sechs Prozent auf knapp 134.330 abgenommen. In der Maßeinheit CO₂-Äquivalent sind unterschiedliche Treibhausgase in einem Wert zusammengefasst, entsprechend ihres Erwärmungspotentials im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid (CO₂ ).