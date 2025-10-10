Klimaschutz Klimaexperten kritisieren Landesregierung
Klimasachverständigenrat geht mit Landesregierung hart ins Gericht. Sein ambitioniertes Ziel aus dem Koalitionsvertrag habe Grün-Schwarz weit verfehlt, mahnen die Experten.
Es war zu erwarten, dass der Klimasachverständigenrat mit der Landesregierung in seiner letzten Stellungnahme vor der Landtagswahl hart ins Gericht gehen würde. Das Urteil der Vorsitzenden Maike Schmidt: Grün-Schwarz sei seinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden, Baden-Württemberg zum internationalen Maßstab für Klimaschutz zu machen. „Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass es der Landesregierung nicht gelungen ist, die im Klimagesetz formulierten erforderlichen Landesmaßnahmen aufzusetzen, um zurück auf den Zielpfad beim Klimaschutz zu gelangen“, sagte Schmidt am Freitag bei der Vorstellung des jährlichen Berichts.