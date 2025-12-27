Die Bundesregierung entlastet Verbraucher mit dem Industriestrompreis und Geld für sinkende Stromnetzgebühren. Reicht nicht, meint Brandenburgs Regierungschef Woidke. Warum nicht?
Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat die Bundesregierung zu einer stärkeren Entlastung der Industrie bei den Stromkosten aufgerufen. "Besonders in den energieintensiven Branchen, die von der Transformation betroffen sind – wie die Stahlindustrie, die chemische Industrie und die Pharmaindustrie - haben wir momentan die größten Probleme", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Die zentrale Herausforderung für die Bundesregierung ist deswegen, die Strompreise zu senken." Dann gebe es Sicherheit für Investitionen.