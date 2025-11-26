 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Zwischen Frust und Lust

Klimaschutz Zwischen Frust und Lust

Klimaschutz: Zwischen Frust und Lust
1
Das EU-Gesetz gegen Abholzung wird verschoben. Foto: dpa/Marijan Murat

Die demokratischen Parteien im Europaparlament verlieren sich beim Klimaschutz oft in Grabenkämpfen. Das stärkt die extremen Ränder, meint Korrespondent Knut Krohn

Korrespondenten: Knut Krohn (kkr)

Im Europaparlament wird wieder einmal über die Brandmauer gestritten. Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der auch CDU und CSU zählen, votierte mit den Stimmen der extremen Rechten dafür, das EU-Gesetz gegen Abholzung um ein Jahr zu verschieben. Sozialdemokraten und Grüne empören sich über den in ihren Augen erneuten Tabubruch. Denn vor wenigen Tagen wurde bereits ein Gesetzespaket zum Rückbau von Ökoregeln für Europas Wirtschaft mit einer ähnlichen, rechten Mehrheit beschlossen.

 

Kaum konstruktive Auseinandersetzung

Frust und Lust liegen in diesem Fall eng beieinander. Die linken Parteien im Parlament hadern noch immer mit dem Machtverlust nach der Europawahl. Auf der anderen Seite genießen es die Konservativen, im Namen des Bürokratieabbaus viele Umweltregelungen aufzuweichen. In den Hintergrund tritt in dieser aufgeheizten Stimmung oft die konstruktive Auseinandersetzung über den Klimaschutz.

Unsere Empfehlung für Sie

Kampf gegen Klimawandel: EU-Parlament für Aufschub von Abholzungsgesetz

Kampf gegen Klimawandel EU-Parlament für Aufschub von Abholzungsgesetz

Die Konservativen im Europaparlament stimmen erneut mit den extrem-rechten Fraktionen für eine Abschwächung eines Umweltgesetzes.

So ist das Drängen der Grünen wichtig, gezielt gegen das unkontrollierte Abholzen von Bäumen vorzugehen. Richtig ist es auch, dass die EU in der Entwaldungsverordnung den Import von Waren verbietet, für deren Produktion Urwald gerodet wurde. Allerdings haben auch die Konservativen Recht, dass die Gesetzgeber in Brüssel mit der neuen Richtlinie über das Ziel hinausgeschossen sind. Denn die deutsche Forstwirtschaft wurde auf eine Stufe mit jenen Unternehmen gestellt, die etwa in Brasiliens Regenwäldern riesige Flächen kahl schlagen.

Beim Klima- und Umweltschutz gibt es keine einfachen Lösungen, aber es ist die Aufgabe der Parteien der demokratischen Mitte, sich auf einen gemeinsamen Weg zu einigen. Mit ihren ideologischen Streitereien stärken sie nicht sich selbst, sondern die extremen politischen Ränder.

Weitere Themen

Fertighäuser: Schwörer senkt seine Standards nicht

Fertighäuser Schwörer senkt seine Standards nicht

Der Trend zum Fertighaus hält an. Das Interesse an Gebäuden mit mehreren Stockwerken nimmt zu.
Von Ulrich Schreyer
Erfahren Sie, warum die Aroundtown-Aktie aktuell unter Druck steht und welche Faktoren den Kurs beeinflussen.

Leerstand im Bürosegment Aroundtown-Aktie fällt um 7% - Der Auslöser im Überblick

Die Aktie von Aroundtown hat am Mittwoch deutlich an Wert verloren. Was steckt hinter dem Kursrückgang?
Von Matthias Kemter
Familienunternehmer: Stihl: AfD würde das Land an die Wand fahren

Familienunternehmer Stihl: AfD würde das Land an die Wand fahren

Die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) wollen sich weiterhin von der AfD abgrenzen. Der Familienunternehmer Stihl wählt noch schärfere Worte. Im Handwerk ist die Lage diffiziler.
Von Matthias Schiermeyer
Die Eutelsat-Aktie ist heute um über 30 % gefallen. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kursrückgang ausgelöst haben.

Altaktionäre unter Druck Eutelsat-Aktie fällt um 30 Prozent - Das ist der Grund

Die Eutelsat-Aktie hat zum Mittwoch mit über 30 % minus deutlich an Wert verloren. Die aktuelle Kursentwicklung wirft Fragen nach den Hintergründen auf.
Von Matthias Kemter
Altersvorsorge in Baden-Württemberg: Nur noch aufs Konto: Die Rente gibt es bald nicht mehr bar auf die Hand

Altersvorsorge in Baden-Württemberg Nur noch aufs Konto: Die Rente gibt es bald nicht mehr bar auf die Hand

Wer eine Rente von der Deutschen Rentenversicherung bezieht, konnte sich diese bisher bar auszahlen lassen. Von Januar an geht das nicht mehr. Wie viele Menschen sind betroffen?
Von Alexander Ikrat
Preisschock zur Adventszeit: Schoko-Lust wird deutlich teuer

Preisschock zur Adventszeit Schoko-Lust wird deutlich teuer

Adventskalender, Nikolausstiefel, Gabenteller: Viele Süßigkeiten kosten deutlich mehr als vor einem Jahr. Warum steigen die Preise so stark? Und gibt es noch erschwingliche Leckereien?
Wann ersetzt die neue Grundsicherung das Bürgergeld?

Reform der Sozialleistungen Wann ersetzt die neue Grundsicherung das Bürgergeld?

Ab Juli 2026 soll das Bürgergeld durch eine neu ausgestaltete Grundsicherung abgelöst werden. Das ist der geplante Starttermin.
Von Lukas Böhl
Energiepolitik: Industriestrompreis begünstigt 0,1 Prozent der Betriebe

Energiepolitik Industriestrompreis begünstigt 0,1 Prozent der Betriebe

Die IHK Region Stuttgart erwartet eine geringe Wirkung des milliardenschweren Industriestrompreises und rügt die komplizierten Regelungen. Auch im Handwerk herrscht Unmut.
Von Matthias Schiermeyer
Strategiedialog der Landesregierung: Kretschmann fordert „Airbus-Projekte“ fürs Auto

Strategiedialog der Landesregierung Kretschmann fordert „Airbus-Projekte“ fürs Auto

Kanzler Merz und EU-Kommissar Séjourné kommen zum Strategiedialog Automobilwirtschaft BW. Hat das von Ministerpräsident Kretschmann forcierte Format eine Zukunft?
Von Matthias Schiermeyer
Weihnachtsgeschäft: Unter Deutschlands Paketboten ist die Stimmung schlecht

Weihnachtsgeschäft Unter Deutschlands Paketboten ist die Stimmung schlecht

Na endlich, das Paket ist da! In der Vorweihnachtszeit tauchen die Zusteller häufig an der Haustür auf. Während der Empfänger sich freut, ist die Laune vieler Zusteller getrübt.
Weitere Artikel zu Kommentar Klimaschutz
 
 