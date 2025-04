Im August 2022 kleben zwei junge Menschen ihre Hand am Rahmen eines der berühmtesten Dresdner Gemälde fest. Sie werden verurteilt, zahlen Schadenersatz - das hilft ihnen nun bei der Berufung.

Dresden - Zwei verurteilte Klima-Aktivisten haben nach der Klebe-Attacke auf die "Sixtinische Madonna" in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister Straferlass erhalten - in einem Berufungsverfahren. Das Landgericht Dresden halbierte ihre Geldstrafe rechtskräftig auf noch 300 Euro. Mildernd wertete die Strafkammer die laufende Wiedergutmachung. Beide haben über 2.000 Euro Schadenersatz an die Staatlichen Kunstsammlungen gezahlt.