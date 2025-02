Klimastreik auch in Stuttgart

Auch in Stuttgart folgten am Freitag mehrere Hundert Menschen dem Klimastreik-Aufruf. Der Bundestagswahlkampf zeigte deutliche Spuren.

Nikolai B. Forstbauer 14.02.2025 - 16:59 Uhr

Der Bundestagswahlkampf zeigte am Freitag auch bei der jüngsten Klimastreik-Demonstration der Fridays for Future-Bewegung in Stuttgart deutliche Spuren. Deutlich mehr Menschen als zuletzt versammelten sich auf dem Marktplatz, und die Fahnen unterschiedlichster politischer Gruppen bestimmten das Bild.