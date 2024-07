Die Landesärztekammer und die Architektenkammer in Baden-Württemberg fordern, dass Hitzeschutz bei Planung und Genehmigung von Neubauten bedacht werden soll.

mmf/epd/lbw 30.07.2024 - 15:43 Uhr

Gesundheitliche Aspekte sollten bei der Planung und Genehmigung von Neubauten nach Auffassung von Landesärztekammer und Architektenkammer Baden-Württemberg eine deutlich größere Rolle spielen als bisher. Gesundheitlicher Hitzeschutz sei „zwingend als gesetzliche Pflichtaufgabe auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zu verankern“, heißt es in einem am Dienstag in Stuttgart veröffentlichten Vorstoß.