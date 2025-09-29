Der CO2-Preis gilt als wichtiges Instrument für den Klimaschutz. Ab 2027 könnten deshalb die Kosten für Gas und Öl steigen. Politiker fordern eine soziale Abfederung.
29.09.2025 - 14:48 Uhr
Im Kampf gegen den Klimawandel erlahmen in Europa die Kräfte. Selbst deutliche Warnungen wie im Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA), der am Montag veröffentlich wurde, werden immer häufiger in den Wind geschlagen. In dem Papier steht, dass zunehmend hohe Emissionen und Luftverschmutzung die Umwelt weiter schwer belasten. Von einer besorgniserregenden Entwicklung ist die Rede.