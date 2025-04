Der Klimawandel erhöht in vielen Regionen der Erde das Risiko von Waldbränden. Ausschlaggebend dafür sind unter anderen bestimmte Witterungsbedingungen, welche die Ausbreitung eines Feuers erleichtern – das sogenannte Feuerwetter.

Der Rauch eines Waldbrandes steigt am 22. April 2025 bei Lacey Townships im US-Bundesstaat New Jersey in den Himmel. Foto: Foto: Nam Y. Huh/New Jersey Department of Environmental Protection via AP/dpa

Feuer-Saisons überschneiden immer mehr

Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig haben jetzt mit australischen Kollegen herausgefunden, dass sich die Saisons dieser Feuerwetter in Ost-Australien und West-Nordamerika zunehmend zeitlich überschneiden.

Die Forscher haben sich sowohl mit den Gründen dieser Verschiebung befasst als auch mit den Auswirkungen auf die länderübergreifende Kooperation der Feuerwehren in Kanada, den USA und Australien bei der Brandbekämpfung. Die Forschungsarbeit wurde im Fachmagazin „Earth’s Future“ veröffentlicht.

Nordamerika und Australien besonders betroffen

Nordamerika: Die Westküste Nordamerikas und die Ostküste Australiens sind Regionen, die in der Vergangenheit immer wieder schwer getroffen wurden von Flächenbränden. Die letzte Brandkatastrophe, die etwa Los Angeles Anfang 2025 heimsuchte, zerstörte mehr als 10.000 Gebäude und kostete 29 Menschen das Leben.

Australien: Die Ostküste Australiens wurde zwischen September 2019 bis März 2020 von einem der verheerendsten Buschfeuer des Landes getroffen: Mehr als 12 Millionen Hektar Wald und Buschland verbrannten.

Diese Luftaufnahme aus einem Video von WPVI-TV/6ABC zeigt Rauch, der am 23. April 2025 von Waldbränden bei Ocean County in in New Jersey aufsteigt. Foto: WPVI-TV/6ABC via AP/dpa

Bei diesen beiden Katastrophen, aber auch bei ähnlichen Flächenbränden in früheren Jahren, unterstützen sich die Feuerwehrleute aus Kanada, den USA und Australien gegenseitig bei der Brandbekämpfung. Käme es künftig vermehrt zu einer zeitlichen Überschneidung von Flächenbränden, so hätte das erhebliche Auswirkungen auf diese länderübergreifende Kooperation.

Rauch steigt am 27. März 2025 an einem Berg in Andong in Südkorea auf. Foto: Uncredited/YONHAP/AP/dpa

Index der Tage mit einem hohen Wald- und Buschbrandrisiko

Die Intention der Wissenschaftler war es deshalb zu untersuchen, wie sich das zeitliche Auftreten der Feuerwetter-Saisons in den beiden Regionen infolge des Klimawandels verschiebt. Die Forscher setzten dabei auf den kanadischen Feuerwetterindex (FWI) – ein meteorologisch basierter Index, der weltweit zur Schätzung der Brandgefahr verwendet wird und die Parameter Niederschlag, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigt.

Ein Feuerwehrmann löscht am 11. Januar 2025 mit einem Schlauch die Flammen des Palisades Feuer im Mandeville Canyon bei Los Angeles. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa/Jae C. Hong

Sie definierten über den FWI sogenannte Feuerwetter-Tage – also Tage mit einem hohen Wald- und Buschbrandrisiko. Dabei stellten die Forscher basierend auf Beobachtungsdaten fest, dass sich die Feuerwetter-Tage und damit das Risiko, dass es zu Flächenbränden kommt, seit 1979 immer stärker zeitlich überlappen.

Die höchste Wahrscheinlichkeit für diese Überschneidung liegt mit etwa 75 Prozent zwischen Juli und Dezember. Insgesamt nimmt die Zahl der gleichzeitigen Feuerwetter-Tage in Ost-Australien und West-Nordamerika seit den vergangenen 40 Jahren zu, nämlich um einen Tag pro Jahr.

„Dies hängt damit zusammen, dass die Brandsaison in Ost-Australien immer früher im Frühling beginnt und sich so zeitlich in die auslaufende Brandsaison an der Westküste Nordamerikas schiebt“, erklärt UFZ-Klimawissenschaftlerin Andreia Ribeiro.

Diese Luftaufnahme aus einem Video von WPVI-TV/6ABC zeigt am 23. April 2025 Rauch und Flammen von Waldbränden bei Ocean County in New Jersey. Foto: WPVI-TV/6ABC via AP/dpa

Wie sich die saisonale Überlappung künftig entwickelt

Das Forscherteam hat zudem analysiert, wie sich die saisonale Überlappung in Zukunft entwickelt. Es nutzte dafür vier Klimamodelle, die jeweils ein breites Ensemble von Simulationen nutzen und so etwaige Unsicherheiten gut berücksichtigen. Der Trend ist eindeutig.

„Die Zahl der überlappenden Tage der Feuerwetter-Saison im Westen Nordamerikas und im Osten von Australien wird sich weiter erhöhen“, erläutert Andreia Ribeiro. Je nachdem, welches Klimamodell eingesetzt werde und wie stark damit die potenzielle Erderwärmung ausfalle, reiche die Spannbreite von 4 bis 29 Tagen mehr pro Jahr bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts.

Feuerwehrleute arbeiten am 26. März 2025 daran, das Black Cove Fire in Saluda in New Yersey unter Kontrolle zu bringen. Foto: Allison Joyce/FR170575 AP/dpa

Einfluss von El Niño und El Niña

Gegenwärtig hängt die Überschneidung weitgehend ab von der Variabilität der El Niño Southern Oscillation: Dabei handelt es sich um ein System, das die Zirkulation des Ozeans und der Atmosphäre im äquatorialen Pazifik steuert.

Das Feuerwetter im Osten Australiens geht in der Regel mit El Niño-Bedingungen einher – also mit ungewöhnlich hohen Meeresoberflächentemperaturen. Dürren und Hitzewellen sind beispielsweise die Folgen.

Im Westen Nordamerikas wird dagegen Feuerwetter eher mit der entgegengesetzten Situation La Niña verbunden. „Trotz dieser im Allgemeinen gegensätzlichen Muster haben wir herausgefunden, dass während einer starken Überlappung der Feuerwetter-Tage die El Niño-Bedingungen im Zentralpazifik besonders ausgeprägt sind“, berichtet Andreia Ribeiro.

27. Maärz 2025: Blick auf einen Waldbrand in den Bergen von Cheongsong in Südkorea. Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa

Allerdings wird der El Niño-Effekt mittelfristig durch den Klimawandel überlagert werden. „Der Klimawandel führt überall zu höheren Temperaturen und in einigen Regionen zu einer Zunahme der Trockenheit, während sich der El Niño-Effekt kaum ändern wird“, betont der UFZ-Klimawissenschaftler Jakob Zscheischler.

Internationale Zusammenarbeit wird schwieriger

Keine guten Aussichten sind das für die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen, kanadischen und australischen Feuerwehren, die sich traditionell seit vielen Jahren gegenseitig in der Flächenbrandbekämpfung mit Feuerwehrpersonal und Löschflugzeugen unterstützen.

Bislang waren die Feuerwetter-Saisons zu verschiedenen Zeiten im Jahr verteilt. An der West-Küste Nordamerikas zwischen Juni und September, in Ost-Australien zwischen Dezember und Februar.

Zeitfenster für Zusammenarbeit bei der Brandbekämpfung wird kleiner

Die Lücken ließen genug Zeit, um sich gegenseitig zu Hilfe zu kommen, wenn diese gefragt war. „Doch diese sich zunehmend überschneidenden Feuerwetter-Saisons in den USA und Australien verringern das Zeitfenster für die internationale Zusammenarbeit bei der Brandbekämpfung und erschweren es, auf großflächige Waldbrände schnell zu reagieren“, unterstreicht Doug Richardson vom ARC Centre of Excellence for Climate Extremes an der University of New South Wales (Australien).

16.Januar 2025: Mitglieder eines Typ-2-Feuerwehrtrupps stellen sich in Altadena auf, nachdem sie Bäume gerodet haben, die durch das Eaton-Feuer beschädigt wurden Foto: John Locher/AP/dpa/John Locher

Deshalb müssten internationale Vereinbarungen zur Zusammenarbeit bei der Brandbekämpfung und die nationalen Brandbekämpfungskapazitäten überprüft werden müssen. Sowohl Australien als auch die USA müssten in Zukunft mehr in ihre eigene Ausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden und Buschfeuern investieren, um unabhängiger von dieser Kooperation zu werden.