Trockenheit, Schädlinge und Temperaturanstieg verändern den Wald im Rems-Murr-Kreis. Förster zeigen, was jetzt getan werden muss.

Chris Lederer 10.06.2025 - 14:07 Uhr

Im Fischbachtal bei Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Revierförster Axel Kalmbach steht an einem Hang im Gemeindewald, umgeben von Baumriesen: 45 Meter hohe Weißtannen ragen in den Himmel, dazwischen alte Buchen, Fichten und Eichen. „Ein Wald wie aus dem Lehrbuch – könnte man meinen“, sagt Kalmbach. Doch der Eindruck täuscht. Der Klimawandel greift längst auch hier ein – in eine der kühlsten, feuchtesten Ecken des Sulzbacher Forsts.