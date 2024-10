Klimawandel in den Bergen 2023 ist wieder ein Extremjahr für Alpengletscher

Die Alpengletscher sind gigantische Wasserreservoirs. Doch in besorgniserregendem Tempo schmelzen sie dahin – wie der größte Alpeneisschild, der Aletsch in der Schweiz. In einigen Jahrzehnten könnten sie ganz verschwunden sein.