Die Verwaltung will ein externes Büro für eine Planung beauftragen, die eine Klimaanalyse beinhaltet. Wie entscheidet der Gemeinderat?

Nathalie Mainka 14.10.2024 - 11:44 Uhr

Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst spürbar. Heiße Sommertage mit Temperaturen über 30 Grad sind auch in unseren Regionen keine Seltenheit mehr. Das führt bei manchen Menschen zu gesundheitlichen Problemen. Das Thema Hitze ist in den Landkreisen und Kommunen angekommen. Böblingen beispielsweise hat ein Hitzeportal eingerichtet. Der Landkreis Ludwigsburg war mit einem Hitzeaktionsplan, der konkrete Schutzmaßnahmen aufzeigt, ein Vorreiter. In einigen Städten und Kommunen wie Rutesheim, Hemmingen oder Renningen gibt es in der warmen Jahreszeit bereits Trinkwasserbrunnen, wo sich jeder gratis bedienen darf.