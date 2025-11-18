Klimawandel in Stuttgart Stadt Stuttgart will zwei Millionen Euro für Bäume streichen
Rund 1000 Bäume müssen im Stadtgebiet von Stuttgart jährlich gefällt werden, weil sie Schäden aufweisen. Bisher wurden sie ersetzt. Das könnte sich nun ändern.
Rund 1000 Bäume müssen im Stadtgebiet von Stuttgart jährlich gefällt werden, weil sie Schäden aufweisen. Bisher wurden sie ersetzt. Das könnte sich nun ändern.
Bei der aktuell laufenden Weltklimakonferenz in Belém (Brasilien) ist der Schutz des Regenwalds ein großes Thema. Gerade der Amazonas gilt als Lunge der Welt. So wichtig der Urwald zweifellos ist: Auch dem hiesigen Baumbestand geht es nicht gut. 2024 war der Wald in Deutschland erstmals mehr eine CO2-Quelle als eine CO2-Senke.