 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Stadt Stuttgart will zwei Millionen Euro für Bäume streichen

Klimawandel in Stuttgart Stadt Stuttgart will zwei Millionen Euro für Bäume streichen

Klimawandel in Stuttgart: Stadt Stuttgart will zwei Millionen Euro für Bäume streichen
1
Bäume am Karlsplatz in Stuttgart: Insgesamt sind rund 105.000 Stadtbäume erfasst. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Rund 1000 Bäume müssen im Stadtgebiet von Stuttgart jährlich gefällt werden, weil sie Schäden aufweisen. Bisher wurden sie ersetzt. Das könnte sich nun ändern.

Klima & Nachhaltigkeit: Judith A. Sägesser (ana)

Bei der aktuell laufenden Weltklimakonferenz in Belém (Brasilien) ist der Schutz des Regenwalds ein großes Thema. Gerade der Amazonas gilt als Lunge der Welt. So wichtig der Urwald zweifellos ist: Auch dem hiesigen Baumbestand geht es nicht gut. 2024 war der Wald in Deutschland erstmals mehr eine CO2-Quelle als eine CO2-Senke.

 

Gerade Städte wie Stuttgart, die sich durch den Klimawandel immer stärker aufheizen, sind auf Schattenspender angewiesen – auch mitten in der City. Doch wie geht es den Stadtbäumen in Stuttgart?

Bau einer Rigole im vergangenen Sommer nahe des Pariser Platzes in Stuttgart Foto: Judith A. Sägesser

Die Zahl der Stadtbäume hat sich in den vergangenen Jahren nicht groß verändert. Aktuell seien laut Frederike Myhsok, der Sprecherin der Stadt, rund 105.000 Bäume im Stadtraum verzeichnet. 2015, also vor zehn Jahren, waren es ein paar weniger, aber etwa vergleichbar viele.

Stadt Stuttgart muss wohl auch bei Bäumen sparen

Ein Ziel mit Blick auf den innerstädtischen Baumbestand bis in zehn Jahren gebe es nicht, so Myhsok. Der Grund: „Die derzeitige Haushaltssituation.“ Das Sparprogramm der Verwaltung sieht vor, dass auch an dieser Stelle Ausgaben gestrichen werden sollen – insgesamt rund zwei Millionen Euro für neue Bäume, wie die Sprecherin bestätigt.

Für Nachpflanzungen standen der Stadt Stuttgart für 2024 und 2025 jeweils 1,7 Millionen Euro zur Verfügung, teilt die Stadt-Sprecherin mit. Also insgesamt 3,4 Millionen Euro.  

Beschluss zum Haushalt in Stuttgart im Dezember

Die Kosten, die bei einer Baumpflanzung anfallen, unterscheiden sich stark. Wird beispielsweise ein bestehender Baum gefällt und durch einen neuen ersetzt, lägen die Durchschnittskosten pro neuem Baum bei 2000 Euro, sagt Frederike Myhsok. Im Schnitt 15.000 bis 20.000 Euro fallen indes je neuem Standort an – insbesondere für die technischen Maßnahmen wie Rigolen und Bewässerungssysteme. Im Boden einer Stadt sind allerlei Kabel und Leitungen.

Mit den Kürzungen wird es kaum möglich sein, den Status quo an Stadtbäumen zu halten. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre wurden jährlich 1000 Bäume gefällt, weil sie Schäden aufwiesen. Grund dafür ist vor allem der Klimawandel. Diese Bäume seien bisher stets nachgepflanzt worden, sagt Myhsok. „Nach Möglichkeit am selben Standort.“

Aber: „Aufgrund der möglichen Einsparungen kann nicht mehr jeder gefällte Baum durch Jungbäume ersetzt werden.“ 1000 Bäume kosten zwei Millionen Euro. Geld, das die Stadt womöglich nicht mehr hat ab 2026. Der Haushaltsbeschluss fällt im Dezember.

Weitere Themen

Klimawandel in Stuttgart: Stadt Stuttgart will zwei Millionen Euro für Bäume streichen

Klimawandel in Stuttgart Stadt Stuttgart will zwei Millionen Euro für Bäume streichen

Rund 1000 Bäume müssen im Stadtgebiet von Stuttgart jährlich gefällt werden, weil sie Schäden aufweisen. Bisher wurden sie ersetzt. Das könnte sich nun ändern.
Von Judith A. Sägesser
Erste Unfälle in Stuttgart: Frost und Glätte am Morgen – so ist die Lage im Raum Stuttgart

Erste Unfälle in Stuttgart Frost und Glätte am Morgen – so ist die Lage im Raum Stuttgart

In der Nacht hatten die Verkehrsteilnehmer in der Region Stuttgart vereinzelt mit Straßenglätte zu kämpfen. In Stuttgart kam es schon zu Unfällen. Was bislang bekannt ist.
Was Singen alles vermag: Womöglich kann es sogar Leben retten

Was Singen alles vermag Womöglich kann es sogar Leben retten

In seiner Kindheit hat unser Kolumnist KNITZ gesungen. Dann kam der Stimmbruch. Jetzt singt er wieder – als Vorsichtsmaßnahme.
Von KNITZ
Nach Absagen in anderen Städten: Teurer Budenzauber – wie steht es um den Stuttgarter Weihnachtsmarkt?

Nach Absagen in anderen Städten Teurer Budenzauber – wie steht es um den Stuttgarter Weihnachtsmarkt?

In mehreren Städten stehen Weihnachtsmärkte wegen hoher Sicherheitskosten vor dem Aus – in Overath ist bereits Schluss. Droht in Stuttgart ein ähnliches Schicksal?
Von Jonas Schöll
Demonstration in Bad Cannstatt: Kleine Rangelei bei Demo gegen AfD-Bürgerdialog im Kursaal

Demonstration in Bad Cannstatt Kleine Rangelei bei Demo gegen AfD-Bürgerdialog im Kursaal

Rund 120 Menschen haben am Montagabend in Bad Cannstatt gegen eine AfD-Veranstaltung protestiert. Eine kleine Gruppe versuchte dabei, eine Polizeikette zu umgehen.
Von Laureta Nrecaj und Frederik Hermann
Architektur-Spaziergang: 7 der spektakulärsten Bauten auf dem Stuttgarter Uni-Campus

Architektur-Spaziergang 7 der spektakulärsten Bauten auf dem Stuttgarter Uni-Campus

Architektur to go: Nicht nur Betonriesen, auch staunenswert luftige Architektur findet sich auf dem Campus in Vaihingen – von Werner Sobeks D1244 bis zu Günter Behnischs Hysolar.
Von Nicole Golombek
In „Walk of Fame“ ausgezeichnet: Top-Abschlussnoten – das sind Stuttgarts Super-Azubis

In „Walk of Fame“ ausgezeichnet Top-Abschlussnoten – das sind Stuttgarts Super-Azubis

So viele Spitzen-Azubis wie noch nie: Zehn junge Menschen aus der Region sind bundesweit die besten in ihrem Beruf. Wir stellen Stuttgarts Super-Azubis vor.
Von Jonas Schöll
Streit in Stuttgart: CDU will neue Regelung fürs Anwohnerparken

Streit in Stuttgart CDU will neue Regelung fürs Anwohnerparken

Die Stadt weitet das Anwohnerparken in Stuttgart immer mehr aus. Aus Sicht der CDU soll das System aber den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Von Alexander Müller
Stuttgart-Nord: Alkoholisierter Mann klaut seiner Partnerin Geld und flieht

Stuttgart-Nord Alkoholisierter Mann klaut seiner Partnerin Geld und flieht

Ein 30-Jähriger soll seiner Partnerin mehrere Hundert Euro geklaut haben und danach geflohen sein. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann vorläufig fest.
Von Felix Mahler
Lost Places in Stuttgart: Denkmalgeschützter Bahnhof Münster verwahrlost zur Bruchbude

Lost Places in Stuttgart Denkmalgeschützter Bahnhof Münster verwahrlost zur Bruchbude

Bröckelnde Fassaden und zugenagelte Fenster: Seit Jahrzehnten steht das Gebäude in dem Stuttgarter Stadtbezirk leer. Doch jetzt gibt es Hoffnung auf eine Nachnutzung.
Von Uli Nagel
Weitere Artikel zu Stuttgart Bäume Klimawandel Haushalt Baum Sparen Wald
 
 