Wissenschaftler sind etwas optimistischer geworden, was die Erderwärmung angeht. US-Präsident Trump sieht sich bestätigt in seiner Skepsis gegenüber dem Klimawandel. Experten widersprechen ihm.
Berlin - Fällt der Klimawandel aus? Klimaforscher haben ihre Annahmen für den schlimmsten Fall bei der Erderwärmung abgemildert und ihre Berechnungen angepasst. US-Präsident Donald Trump triumphierte und wertete den Schritt als Absage an "Klima-Alarmismus". Doch das ist aus Sicht von Wissenschaftlern ein Missverständnis: Der Klimawandel bleibe bedrohlich – was sich auch daran zeigt, dass das bisherige beste Szenario nun düsterer ausfällt.