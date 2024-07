Wo viel Beton ist, leiden Menschen besonders oft unter Hitze. Das Bauministerium gibt jetzt Tipps, wie man Städte abkühlen kann.

dpa 29.07.2024 - 15:44 Uhr

Berlin - Bauministerin Klara Geywitz will Bewohner und Natur in den Städten besser vor Hitze schützen. Der Klimawandel sei hier in den Sommermonaten deutlich spürbar, sagte die SPD-Politikerin. "Wer in der Stadt lebt, leidet in Rekordhitzesommern unter tropischen Nächten und schwülen Tagestemperaturen." Das sei vor allem für ältere Menschen und kleine Kinder gesundheitlich riskant.