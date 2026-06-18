Steigende Temperaturen belasten Firmen und setzen Beschäftigte in Deutschland unter Druck. Experten fordern mehr Anpassung an extreme Temperaturen. Konzepte aus südlichen Ländern könnten Vorbild sein.
18.06.2026 - 03:30 Uhr
Frankfurt/Main - Mit zunehmenden Hitzewellen wächst in Deutschland die Belastung für Beschäftigte – ob auf Baustellen in der Mittagssonne, in stickigen Büros oder bei Lieferfahrten über 30 Grad. Der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen mit Folgen, die Berufstätige am eigenen Leib spüren. Die Volkswirtin Katharina Utermöhl, die sich beim Versicherungskonzern Allianz mit wirtschaftspolitischer Forschung beschäftigt, sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf bei hiesigen Firmen.