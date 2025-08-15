Klimawandel und Städtebau: Leichenschau: Fahle Lunge, wenn man an baumloser Straße wohnt

Ein Baum. Er ist der Einzige in diesem Abschnitt der Ludwigstraße im Stuttgarter Westen. Klein ist er – und er leidet merklich unter der Hitze: Seine Blätter sind etwas welk und neigen sich gen Asphaltboden, der sich im Sommer stark aufheizt und durch die abstrahlende Hitze den Baum ermatten lässt. Der Baum wächst nicht horizontal vom Boden in den Himmel, sondern erstreckt sich quasi liegend in die Diagonale. Ein Baummieter. Denn der Baum wächst aus dem Fenster der Raumgalerie, hängt sozusagen freischwebend in den Seilen, seine Wurzeln, die sich im Inneren der Galerie befinden, sind in einem braunen, mit Erde und Substrat befüllten Jutesack wohl gebettet.