Gestank und tote Fische - das Meer vor der türkischen Küstenstadt Izmir ist stark verschmutzt. Der zuständige Minister kommt nun zu einer drastischen Einschätzung.

dpa 05.09.2024 - 16:22 Uhr

Istanbul - In der Meeresbucht der türkischen Millionenstadt Izmir spielt sich nach Einschätzung des zuständigen Ministers eine Umweltkatastrophe ab. "An einigen Stellen der Bucht gibt es im Moment kein Leben mehr, unsere Fische sind durch Sauerstoffmangel gestorben", sagte Umweltminister Murat Kurum in Izmir. "Was in der Bucht von Izmir passiert, ist eine Umweltkatastrophe. Das Ökosystem ist zum Stillstand gekommen."