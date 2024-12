Höhere Temperaturen, steigende Niederschläge, Waldbrände: In der Arktis sind die Auswirkungen des Klimawandels deutlich spürbar. Das hat Folgen Tiere und Menschen.

dpa 11.12.2024 - 11:13 Uhr

Washington - Über Jahrtausende hat die arktische Tundra Kohlenstoffdioxid im gefrorenen Boden und in Bäumen gespeichert - nun gibt sie einem Bericht zufolge mehr CO2 in die Atmosphäre ab, als sie aufnimmt. Grund dafür seien neben steigenden Temperaturen auch häufigere Waldbrände, erklärte die US-Klimabehörde NOAA.