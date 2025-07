Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) spricht ein Machtwort. Einen Beschluss über die Klimaziele wird es im Kabinett wohl nicht geben.

Annika Grah 01.07.2025 - 12:56 Uhr

Im Ringen um den Umgang mit den eigenen Klimazielen zwischen Grünen und CDU wird es nach den Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) keine formale Feststellung des Kabinetts geben. „Die Minister haben Maßnahmen vorgestellt“, sagte Kretschmann am Dienstag. „Damit ist der materielle Gehalt erfüllt. Das andere stellen wir jetzt erstmal nicht so fest, weil in der Frage der Erheblichkeit kein Konsens da ist.“