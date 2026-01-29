Klinik-Altbau in Göppingen Mehrheit für den Abriss der Klinik wackelt
CDU, AfD und FDP im Göppinger Kreistag positionieren sich gegen den Antrag von Landrat Möller, die Klinik am Eichert abzureißen. Damit wäre das Vorhaben gekippt.
Fünfmal hat der Kreistag bereits über den Abriss der alten Klinik am Eichert abgestimmt, am Freitag steht Abstimmung Nummer sechs auf der Tagesordnung: Nach einem neuerlichen Faktencheck der LBBW Kommunalentwicklung GmbH soll nun endgültig darüber entschieden werden, ob der Grundsatzbeschluss zum Abriss Bestand hat. Landrat Markus Möller (CDU), seit Juli 2025 im Amt, hatte die Prüfung angeregt, um abschließend entscheiden zu können. Doch ob sein Beschlussantrag, am Abbruch des Klinik-Altbestands festzuhalten, eine Mehrheit bekommt, ist fraglich.