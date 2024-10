Knapp die Hälfte der Göppinger Kreisräte hat sich schon positioniert und möchte den Krankenhaus-Altbau am Eichert entgegen der bisherigen Beschlusslage doch erhalten.

Dirk Hülser 17.10.2024 - 06:00 Uhr

Das Thema lässt den Göppinger Kreistag nicht los: Zum insgesamt sechsten Mal wird das Gremium am 8. November darüber abstimmen, ob die bestehende Klinik am Eichert abgerissen werden soll, wenn der Neubau in Betrieb gegangen ist. So wurde es erstmalig am 30. November 2012 beschlossen, als die Kreisräte den Grundsatzbeschluss zu Neubau und Abriss fassten, in der Folge wurde weitere viermal diskutiert und jedes Mal entschieden, dass der Altbau verschwinden soll. Nun wagt die CDU-Fraktion nach der Kommunalwahl und mit neuen Mehrheitsverhältnissen im Kreisparlament einen neuen Vorstoß und hat beantragt, das Gebäude weiter zu nutzen. Flankierend dazu trommelt ihre Gruppierung „Mittelstands- und Wirtschaftsunion“ (MIT) für das Konzept des Göppinger Unternehmers Johannes Krauter, der die alte Klinik kaufen und umbauen möchte.