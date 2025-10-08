Ein Krankenhaus in Baden-Württemberg ist 2025 nicht nur eines der besten in Deutschland, sondern befindet sich auch in den Top 20 im weltweiten Vergleich.

David Hahn 08.10.2025 - 13:06 Uhr

Ob für sich selbst oder für geliebte Menschen um einen herum: Die Wahl des richtigen Krankenhauses kann, besonders bei einer schwerwiegenden Diagnose, von großer Bedeutung sein. Die Rangliste „World’s Best Hospitals 2025“, veröffentlicht von Newsweek in Zusammenarbeit mit Statista, versucht hierbei eine grobe Orientierung zu bieten. Ein Krankenhaus aus Baden-Württemberg schneidet dabei besonders gut ab und gehört in Deutschland sowie weltweit zur Elite.