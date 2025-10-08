Ein Krankenhaus in Baden-Württemberg ist 2025 nicht nur eines der besten in Deutschland, sondern befindet sich auch in den Top 20 im weltweiten Vergleich.

Ob für sich selbst oder für geliebte Menschen um einen herum: Die Wahl des richtigen Krankenhauses kann, besonders bei einer schwerwiegenden Diagnose, von großer Bedeutung sein. Die Rangliste „World’s Best Hospitals 2025“, veröffentlicht von Newsweek in Zusammenarbeit mit Statista, versucht hierbei eine grobe Orientierung zu bieten. Ein Krankenhaus aus Baden-Württemberg schneidet dabei besonders gut ab und gehört in Deutschland sowie weltweit zur Elite.

 

Bestes Krankenhaus in BW: Universitätsklinikum Heidelberg

Das Universitätsklinikum Heidelberg gehört zu den führenden medizinischen Einrichtungen in Deutschland und weltweit. Im Ranking von Newsweek steht es im deutschlandweiten Vergleich auf Platz 2 und weltweit auf Platz 14. Mit über 13.800 Mitarbeitenden aus 121 Nationen, modernster Ausstattung und rund 2.600 Betten bietet das Klinikum laut dem Ranking ausgezeichnete Versorgung. Jährlich werden über eine Million Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Das Klinikum kombiniert dabei Forschung, Lehre und Innovation. Als akademisches Lehrkrankenhaus mit rund 3.700 Medizinstudierenden und einer Vielzahl medizinischer Zentren und Institute zählt Heidelberg zu den Top-Adressen für internationale Spitzenmedizin in Deutschland.

Ranking: Methodik und Vorgehen

Die Rangliste besteht insgesamt aus Krankenhäusern aus 30 Ländern. Analysiert wurden die Spitäler in Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Basierend auf einem mehrstufigen Bewertungsverfahren, darunter Empfehlungen von medizinischen Fachkräften (Ärzt:innen, Krankenhausmanager:innen, Pflege- und Gesundheitsfachpersonal), vorliegende Daten zur Patientenzufriedenheit, Qualitätskennzahlen der Krankenhäuser und sogenannte PROMs (Patient-Reported Outcome Measures), wurden über 2.400 Krankenhäuser untersucht. Das genaue Vorgehen wird in voller Länge hier auf der Webseite von Newsweek beschrieben. Die 10 besten Kliniken in Deutschland gibt es in der Folge als Übersicht.

Die besten Krankenhäuser in Deutschland

  • 1. Charité – Universitätsmedizin Berlin (Score: 92,59%)
  • 2. Universitätsklinikum Heidelberg (Score: 90,01%)
  • 3. LMU Klinikum München (Score: 88,08%)
  • 4. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) (Score: 87,27%)
  • 5. Medizinische Hochschule Hannover (Score: 86,04%)
  • 6. Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (Score: 84,56%)
  • 7. Universitätsklinikum Köln (Score: 82,51%)
  • 8. Universitätsklinikum Freiburg (Score: 80,53%)
  • 9. Universitätsklinikum Bonn (Score: 79,63%)
  • 10. Universitätsklinikum Erlangen (Score: 79,46%)