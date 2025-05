Besuch in forensischer Klinik: Was lässt sich für Standort Stuttgart lernen?

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses konnten sich die Bewohner von Bad Cannstatt bei Ravensburg ein Bild von der Arbeit in einer forensischen Psychiatrie machen.

Julian Meier 09.05.2025 - 07:00 Uhr

Auf einem riesigen Areal im Süden von Ravensburg stehen Häuser in einer weitläufigen Parkanlage. Bäume säumen die Straßen. Von Bistro über Bibliothek bis hin zum Kloster findet sich so ziemlich alles. Was auf den ersten Blick wie ein idyllisches Naherholungsgebiet wirkt, ist eine wesentlich ernstere Einrichtung: Im Ravensburger Ortsteil Weißenau betreibt das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg eine forensische Psychiatrie, also eine Klinik für straffällig gewordene psychisch kranke Menschen.