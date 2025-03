In Bad Cannstatt wird ein Bürgerbeteiligungsverfahren zur Forensischen Klinik vorbereitet. Betroffene haben ihre Kritik, Sorgen und Fragen zu Protokoll gegeben.

Iris Frey 26.03.2025 - 15:39 Uhr

In den Räumen des ehemaligen Rotkreuzkrankenhauses soll ein Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter einziehen. Das hat die baden-württembergische Landesregierung beschlossen. Die Pläne stoßen vor Ort auf heftigen Widerstand. Vor allem wird der Standort in der Badstraße in Frage gestellt. Das Sozialministerium plant nun eine Bürgerbeteiligungsverfahren. Dazu gab es kürzlich ein erstes Vorbereitungstreffen mit Betroffenen.