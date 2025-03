Am 20. März startet eine besondere Bürgerbeteiligung in Bad Cannstatt mit Blick auf den geplanten Maßregelvollzug im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus.

Iris Frey 07.03.2025 - 14:04 Uhr

Die Entscheidung der grün-schwarzen Landesregierung, in Bad Cannstatt im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus wegen steigender Fallzahlen einen Maßregelvollzug, eine sogenannte forensische Psychiatrie, einzurichten, hat viele Diskussionen ausgelöst. In dem Zentrum an der Badstraße soll Patienten durch Therapien geholfen werden, sich auf ein straffreies Leben vorzubereiten und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Das ehemalige Krankenhaus soll dafür umgebaut und renoviert werden.