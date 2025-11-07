Nicht nur die Union fordert mehr Investitionen für die Klinik und misstraut dem Landrat. Und wie sehen die Prognosen für einen neuen Kinderarzt in Leonberg aus?
07.11.2025 - 10:56 Uhr
Allen Beteuerungen zum Trotz: In der Leonberger Kommunalpolitik herrscht ein gerüttelt Maß an Misstrauen, was die Aussagen des Landrats zum Krankenhaus betrifft. „Wir lassen uns nicht mit wohlklingenden Absichtserklärungen aus Böblingen abspeisen. Wir wollen Taten sehen“, erklärte jetzt Oliver Zander im Gemeinderat. „Die CDU hat wiederholt deutlich gemacht, dass in Leonberg zu wenig passiert. Es wird zu wenig, beziehungsweise gar nicht investiert.“