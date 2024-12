In den Krankenhäusern im Südwesten arbeiten zahlreiche Mediziner aus Syrien. Drohen Probleme, falls diese nun in ihre Heimat zurückkehren wollen?

mbo/dpa/lsw 14.12.2024 - 09:49 Uhr

Sollten viele syrische Fachkräfte nach dem Umsturz in ihrem Heimatland nach Syrien zurückkehren, hätte das aus Sicht von Gesundheitsminister Manne Lucha Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in Baden-Württemberg. Sehr viele syrische Geflüchtete übernähmen wichtige Aufgaben im Gesundheitssystem und leisteten einen enorm wichtigen Beitrag, dieses am Laufen zu halten, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.