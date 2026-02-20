Kliniken Schmieder Gerlingen: Reha nach Schlaganfall – Mit der VR-Brille zurück ins Leben

Die Träger würden vermutlich alles geben, wenn die VR-Brille auf ihrer Nase rein der Freizeitgestaltung dienen würde. Eintauchen in virtuelle Welten, um zu spielen, einfach zum Vergnügen. Doch solch einer Auszeit dient das Tragen der Brille, die in die virtuelle Realität (VR) entführt, hier nicht. Im Gegenteil: Wenn die Patienten in der Gerlinger Schmieder Klinik diese Brille aufsetzen, liegt ein anstrengendes Training vor ihnen. Das Ziel: ein gelähmter Arm zum Beispiel, das Bein, die Körperhälfte soll nach einem Schlaganfall wieder zum Bewegen animiert werden.