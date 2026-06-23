Klinikum Esslingen „Ablauf nicht ganz rund" – Gericht verhandelt über Kündigung von Ex-Chefarzt
Die Entlassung von Ludger Staib, Ex-Chefarzt des Klinikums Esslingen, hat für Furore gesorgt. Es stand der Verdacht im Raum, dass es um Fallzahlen ging.
Die Entlassung von Ludger Staib, Ex-Chefarzt des Klinikums Esslingen, hat für Furore gesorgt. Es stand der Verdacht im Raum, dass es um Fallzahlen ging.
Von Beginn an wurden schwerwiegende Vorwürfe geäußert. Im April wurde Ludger Staib, Ex-Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Esslingen, fristlos entlassen. Vier seiner Ex-Kollegen, allesamt ebenfalls ehemalige Chefärzte, wandten sich daraufhin mit einem Schreiben an den Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats des Klinikums Esslingen ist. Jetzt kam es zum Güteverfahren zwischen Klinikum und Staib.