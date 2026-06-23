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Klinikum Esslingen „Ablauf nicht ganz rund" – Gericht verhandelt über Kündigung von Ex-Chefarzt

Klinikum Esslingen: „Ablauf nicht ganz rund – Gericht verhandelt über Kündigung von Ex-Chefarzt
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Im April wurde Ludger Staib vom Klinikum Esslingen fristlos entlassen. Jetzt ging der Fall vor Gericht. Foto: Roberto Bulgrin

Die Entlassung von Ludger Staib, Ex-Chefarzt des Klinikums Esslingen, hat für Furore gesorgt. Es stand der Verdacht im Raum, dass es um Fallzahlen ging.

Von Beginn an wurden schwerwiegende Vorwürfe geäußert. Im April wurde Ludger Staib, Ex-Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Esslingen, fristlos entlassen. Vier seiner Ex-Kollegen, allesamt ebenfalls ehemalige Chefärzte, wandten sich daraufhin mit einem Schreiben an den Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats des Klinikums Esslingen ist. Jetzt kam es zum Güteverfahren zwischen Klinikum und Staib.

 

Vor Gericht wurde der komplexe Sachverhalt aufgerollt: Das Klinikum wirft Ludger Staib Aktenmanipulation und das Operieren einer Frau in drei Fällen vor, die ausdrücklich nicht von ihm operiert werden wollte. Zudem soll er die Notiz in der Patientenakte der Frau überschrieben haben, in der eben dies festgehalten wurde. Laut dem Anwalt von Staib, der ihn am Amtsgericht vertreten hat, soll dies aber keine Absicht gewesen sein, zudem habe sich die ursprüngliche Akte wiederherstellen lassen. Es sei keine Löschung der Notiz gewesen. Dem hielt der Richter entgegen, dass, auch wenn es keine Löschung gewesen sei, es nicht mehr aktuell in der Patientenakte gestanden habe.

Chefarzt war nicht ordentlich kündbar

Viele Sachverhalte werfen Fragen auf, wie auch der Richter bemerkte. Ihm sei beispielsweise unklar, wieso die Patientin, die vor Gericht I.S. genannt wurde, zwei Ärzten bereits im Dezember mitgeteilt hatte, dass sie nicht von Staib operiert werden wollte. Erst am 23. Januar sei dies in ihrer Akte vermerkt worden. „Der Ablauf ist nicht so ganz rund“, sagte der Richter. Bei zwei weiteren Operationen im März, so Staibs Anwalt, habe sein Mandant lediglich assistiert. Bei der ersten OP sei die Patientin darüber im Vorfeld von dem Oberarzt informiert worden, der den Eingriff durchgeführt habe.

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Beim zweiten Eingriff habe es sich um einen Notfall gehandelt und der Wunsch-Chirurg sei krank gewesen. Man habe den Wunsch der Patienten bei 30 Operationen berücksichtigt, obwohl es sich um eine Regelleistungspatientin gehandelt habe – ohne Anspruch auf einen Wunschoperateur. Der Anwalt des Klinikums hielt immer wieder dagegen, dass die Patientin ihren Wunsch klar geäußert habe. „Es wäre schon spannend, was der Oberarzt [Name wird aus Datenschutzgründen nicht genannt] zu erzählen hätte“, sagte der Richter später im Prozess mit Bezug auf den Wunschoperateur von I.S.

Das Klinikum Esslingen will Ludger Staib ein Angebot unterbreiten. Foto: Bulgrin

Auch wurde von Staibs Anwalt angemerkt, dass die Geschäftsführung des Klinikums bereits vor der fristlosen Kündigung auf Staib mit dem Wunsch der einvernehmlichen Trennung zugegangen sei, da man befürchte, Staib könne das Zertifikat „Darmzentrum“ nicht halten. Es wurde auch festgehalten, dass er aufgrund seines Vertrages nicht ordentlich kündbar gewesen wäre – nur durch eine außerordentliche Kündigung wegen einer Pflichtverletzung. Auf ein Angebot habe die Klinik nicht reagiert.

8000 Euro für ein Abschiedsfest

Später bestätigte der Anwalt des Klinikums diese Aussage indirekt, indem er sagte, dass man zu weit auseinander gelegen habe. Auch mit dem Hinweis, dass die geforderte Abfindung zu hoch sei. Dabei erwähnte der Klinikanwalt auch die schwierige finanzielle Lage des Klinikums. Er ging mitunter auch darauf ein, was das Klinikum an Modalitäten angeboten habe: Beispielsweise das Budget von 8000 Euro für eine etwaige Abschiedsfeier und dass man sich auf einen gemeinsamen Pressetext zu einigen versucht habe, der dann veröffentlicht hätte werden sollen.

Bei allem sei zu berücksichtigen, dass der Aufsichtsrat solche Entscheidungen absegnen müsse und dass die ganze Thematik natürlich auch eine politische Ebene angenommen habe, da viele Informationen an die Presse gelangt seien. Letztlich sind sich die beiden Parteien vor Gericht nicht einig geworden, wie lange das Beschäftigungsverhältnis unter Fortzahlung der Bezüge bestehen bleiben soll.

Wie es nach dem Prozess weitergeht, muss vorerst offenbleiben. Da der Anwalt des Klinikums angekündigt hat, man werde mit einem Angebot auf Ludger Staib zugehen. Dieser müsse allerdings dem Klinikum entgegenkommen. Falls es nicht zu einer Einigung kommt, könnte der Prozess im Januar 2027 weitergehen.

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