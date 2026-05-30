Klinikum Esslingen: „Kann man so nicht akzeptieren“ – warum wurde der Chefarzt entlassen?

Ein Chefarzt am Klinikum Esslingen wird fristlos entlassen – kurz darauf wird von „fadenscheinigen Begründungen“ gesprochen. Vier ehemalige Chefärzte des Klinikums erheben in einem gemeinsamen Ehrenschreiben schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit der Entlassung des nun ebenfalls ehemaligen Chefarztes der dortigen Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Ludger Staib. Das Klinikum bestätigt, dass „ein Chefarzt aus zwingenden Gründen“ fristlos entlassen wurde – ohne sich dabei konkret auf Ludger Staib zu beziehen. „Den Unterzeichnern drängt sich allerdings der schwerwiegende Eindruck auf, dass hier händeringend nach einem Vorwand gesucht wurde, um das Arbeitsverhältnis eines verdienten und leistungsfähigen Chefarztes drei Jahre vor seinem Ruhestand vorzeitig zu beenden“, heißt es im Ehrenschreiben. Eine entscheidende Frage bleibt offen: Was sind denn die konkreten Entlassungsgründe?