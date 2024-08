Klinikum in Stuttgart will nachhaltiger werden

Energie, Abfall und Narkosegase – Krankenhäuser stehen beim Thema Nachhaltigkeit großen Herausforderungen gegenüber. Ein Besuch im Klinikum Stuttgart zeigt, wie das Krankenhaus besser werden will.

Yannik Schuster 01.08.2024 - 13:41 Uhr

Um 75 Prozent hat das Klinikum Stuttgart in den vergangenen 30 Jahren seinen CO2-Ausstoß nach eigenen Angaben reduziert. Doch bis zum klimaneutralen Krankenhauses ist es noch ein weiter Weg. Das Klinikum ist mit 85 Gigawattstunden dennoch der größte kommunale Energieverbraucher in Stuttgart. Krankenhäuser sind, je nach Zählweise, für fünf bis zehn Prozent der klimaschädlichen Emissionen in Deutschland verantwortlich. Vor Kurzem informierten sich die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker, der Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) im Klinikum Stuttgart über dessen Nachhaltigkeitsstrategie. Drei Beispiele zeigen, wie das Krankenhaus nachhaltiger werden will.