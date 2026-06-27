Klinikum Ludwigsburg: Mehr Hitzepatienten in der Notaufnahme Ludwigsburg

Die Extremtemperaturen der letzten Tage schlagen sich auch in den Patientenzahlen der Notaufnahme des Ludwigsburger Krankenhauses nieder. Allein am Donnerstag hätten dort elf Patientinnen und Patienten wegen der Hitzefolgen Hilfe gesucht, teilte Kliniksprecher Alexander Tsongas am Freitagmorgen auf Anfrage mit. In dieser Kalenderwoche habe es im Schnitt täglich sieben bis acht Hitzenotfälle gegeben. Am vergangenen Freitag, dem ersten Hitzetag, seien es weniger gewesen. Auch die Zahl der Notfälle in der Notaufnahme des Krankenhauses in Bietigheim-Bissingen sei entsprechend der geringeren Größe niedriger.

Interessant ist auch ein Vergleich der Vorjahreszahlen. Die Hitzenotfälle schwanken je nach Wetterlage, es scheint jedoch eine leicht steigende Tendenz zu geben. Im gesamten Juni 2023 waren es noch etwa 40 Patienten, die in der Notaufnahme Hilfe wegen Hitzefolgen suchten. Im Juni 2024 etwa 60, im Juni 2025 etwa 50 Patienten. Kliniksprecher Tsongas geht davon aus, dass es im laufenden Juni mehr als 60 Hitzepatienten werden.

Ältere, Pflegebedürftige besonders betroffen

Besonders betroffen seien aktuell ältere, pflegebedürftige und chronisch kranke, oft alleinstehende Menschen, die zu wenig tränken und dehydrierten, also austrockneten. Außerdem Menschen mit einem instabilen Kreislauf. Es komme zu Schwindel oder einem Zusammenbruch, durch starkes Schwitzen außerdem zu Elektrolytstörungen. Auch chronische Erkrankungen verschlechtern sich laut Tsongas bei den Extremtemperaturen – etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen oder Nierenerkrankungen.

Und dann gebe es noch die akuten Notfälle Hitzeerschöpfung und Hitzschlag. Immerhin gibt es auf anderer Seite Entlastung für die Kliniken: Denn in der Notaufnahme tauchen aktuell weniger andere Unfallopfer auf – beispielsweise Menschen mit Sportverletzungen.

Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert zusätzliche Geldmittel

Doch nicht nur für die in der Notaufnahme aufschlagenden Patienten ist die Hitze schwer erträglich. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte unlängst vor den Folgen der Hitzewelle für Patienten und Klinikpersonal gewarnt und zusätzliche Geldmittel zur Kühlung von Krankenhäusern gefordert.

Auch im Ludwigsburger Klinikum sind nur die Operationssäle und die Intensivstation klimatisiert. Deshalb müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich selbst und die stationären Patienten so gut wie möglich mit den Mitteln kühl halten, die auch der übrigen Bevölkerung empfohlen werden.

Nachts und früh morgens lüften, wenn die Temperaturen erträglicher sind, die Fenster tagsüber schließen und abdunkeln, Ventilatoren nutzen, Wärmequellen durch Geräte und Beleuchtung reduzieren. Zudem gibt es nicht nur für die Kranken, sondern auch für das Klinikpersonal kostenloses Mineralwasser.

Außerdem wird den Patientinnen und Patienten mit feuchten Tüchern und Kühlpacks Linderung verschafft. Beim Essen steht statt schwerer und fettreicher Speisen leichte, wasserreiche Kost wie Obst und Gemüse auf dem Programm. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Medikamentenliste wird überprüft und gegebenenfalls angepasst, beispielsweise bei entwässernden Medikamenten, bei Blutdrucksenkern oder bei Arzneien, die Einfluss auf die Temperaturregulierung des Körpers haben.