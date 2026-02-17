Krankenhausbürgermeister Thomas Fuhrmann dankt Fördervereinen, Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen für die tatkräftige Unterstützung der Arbeit im Kinderkrankenhaus des Klinikums Stuttgart.

NPG Digital 20.02.2026 - 09:09 Uhr

Mit einem neuem KI-Magnetresonanztomographen (MRT), einem innovativen Sonographiegerät, der Finanzierung der Sporttherapie, über Elternarbeit bis zu den Klinik-Clowns: Eine große Zahl an Stiftungen, Fördervereinen, Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen haben das Olgahospital des Klinikums Stuttgart im letzten Jahr wieder tatkräftig unterstützt. Sie ermöglichen so die bestmögliche Versorgung der kleinen Patienten in Deutschlands größtem Kinderkrankenhaus. „Ihr schon seit Jahrzehnten währendes Engagement ist einzigartig. Wir sind stolz darauf, was hier im Klinikum geleistet wird, aber auch auf Ihre Unterstützung“, dankte Krankenhausbürgermeister Thomas Fuhrmann den Fördervereinen bei einem Treffen im Klinikum Stuttgart.

Maximalversorger mit zentraler Rolle in der Region Das Klinikum Stuttgart als größter Maximalversorger des Landes hat in der sogenannten Versorgungsregion E eine koordinierende Rolle in der medizinischen Versorgung. In der Telemedizin wurden neben zahlreichen intensivmedizinischen Kooperationen mit Krankenhäusern in und außerhalb der Region Stuttgart ein wertvolles Angebot in der Neonatologie geschaffen. Prof. Jan Steffen Jürgensen, Medizinischer Vorstand des Klinikums dankte gemeinsam mit Marya Verdel, Kaufmännische Vorständin, den Stiftungen und Spendern für Ihre Unterstützung: „Es ist einfach großartig, was Sie für uns tun – finanziell und ideell.“

Deutschlands größte Kinderklinik mit umfassendem Leistungsspektrum

Im Olgahospital, Deutschlands größter Kinderklinik, werden jährlich über 16.000 Kinder und Jugendliche stationär und mehr als 100.000 ambulant behandelt. In fünf pädiatrischen und drei operativen Fachabteilungen – unterstützt von Kinderradiologie, Kinderanästhesie und weiteren Spezialbereichen – wird nahezu das gesamte Spektrum der Kinder- und Jugendmedizin abgedeckt. Die Kinderintensivstation ist die größte Deutschlands. Gemeinsam mit der Frauenklinik bildet das Olgahospital das zweitgrößte Perinatalzentrum der Bundesrepublik. Mehr als 3500 Kinder wurden letztes Jahr im Olgahospital geboren. Das Olgahospital ist damit nicht nur Deutschlands größte Kinderklinik, sondern betreibt auch die größte Kinderintensivstation im Land.

Stiftungen schaffen Nähe, Geborgenheit und konkrete Hilfe

Eine große Anzahl von Fördervereinen, Stiftungen unterstützt die Arbeit des Kinderkrankenhauses des Klinikums Stuttgart seit vielen Jahren. Seit fast 30 Jahren setzt sich unter anderem die Olgäle-Stiftung dafür ein, kranken Kindern den Krankenhausaufenthalt zu erleichtern. Im Blauen Haus des Förderkreises krebskranke Kinder e.V. finden Familien von kranken Kindern in unmittelbarer Nachbarschaft ein liebevolles Zuhause auf Zeit. Eine Übersicht über Fördervereine, Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen des Olgahospitals finden Interessierte auf der Webseite des Klinikums Stuttgart, sowie Informationen zu aktuellen Spendenaktionen.