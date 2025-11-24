Das Weingut Sankt Annagarten in Beilstein hat sich mit Süßweinen einen Namen gemacht. Am Sonntag hat der Bio-Winzer nach zwei Jahren Pause bei minus 9 Grad wieder Eiswein gelesen.
24.11.2025 - 09:26 Uhr
Die Weinlese 2025 haben die Wiedenmanns schon Anfang Oktober beendet – zumindest vorerst. Denn am Sonntagmorgen hat Marcel Wiedenmann seinen Jahrgang mit einer Eisweinlese veredelt. Bei minus 9 Grad hat der Bio-Winzer zusammen mit der Familie, Freunden und Bekannten tiefgefrorene Rieslingtrauben von etwa 800 Rebstöcken geholt. Wobei die wenigsten noch an den Stöcken hingen, sondern in den in die Drahtanlage eingeflochtenen Netzen lagen.