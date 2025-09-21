Kloster besetzt Der kleine Aufstand der Klosterdamen
Gegen den Willen der Kirche sind in Österreich drei hochbetagte Nonnen aus einem Pflegeheim geflohen. Sie leben nun wieder im Kloster. Dort erhalten sie viel Zuspruch.
Im Garten bückt sich Schwester Rita herunter und jätet Unkraut. „In den zwei Jahren ist das alles überwuchert worden“, klagt die 82-jährige Nonne. „Vor allem der Erdholler geht nicht richtig raus. Aber es ist ja eine schöne Arbeit.“ Dann pflückt sie einen großen Strauß Pfefferminze: „Das gibt nachher einen Tee.“ Rita ist wieder zurück in ihrem Kloster im Schloss Goldenstein, in Österreich sieben Kilometer südlich von Salzburg. Ebenso wie ihre Mitschwestern Regina (86) und Bernadette (88). Nachdem sie aus dem Altenheim, wo es ihnen überhaupt nicht gefallen hat, geflohen sind, manche sagen auch ausgebrochen.