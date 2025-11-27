Sie wollen nicht im Altenheim leben und kämpfen um ihr Zuhause in einem Kloster. Damit haben drei rebellische Ordensfrauen Aufsehen erregt. Jetzt macht der zuständige Stifts-Leiter ihnen ein Angebot.

dpa 27.11.2025 - 21:04 Uhr

Elsbethen - In den Streit um die Besetzung eines österreichischen Klosters durch drei betagte Nonnen kommt Bewegung: Der für die katholischen Ordensfrauen zuständige Stifts-Leiter Markus Grasl ist bereit, sie weiter in dem Kloster in Schloss Goldenstein bei Salzburg wohnen zu lassen, wie sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatten die "Salzburger Nachrichten" über den Vorschlag berichtet.Auch für die altersgerechte Anpassung des Klosters und die Pflegebetreuung der über 80-jährigen Frauen wäre gesorgt, so der Sprecher. Der Propst stellt jedoch eine Bedingung: Die Nonnen müssten künftig wieder in "Klausur" leben, also das Kloster nur eingeschränkt für ordensfremde Menschen öffnen.