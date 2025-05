Autor Christoph Peters über Kunstfreiheit „Kunst ist dazu da, uns weh zu tun“

Christoph Peters’ Roman „Innerstädtischer Tod“ ist zum juristischen Streitobjekt geworden. An diesem Samstag erhält der Autor in Aalen den Schubart Literaturpreis. Ein Gespräch über gesellschaftlich relevante Literatur und was sie bedroht.