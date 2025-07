Das Bundesliga-Duo verdient sich in den USA eine goldene Nase, den Jackpot aber knackt Turniersieger Chelsea.

red/sid 14.07.2025 - 10:36 Uhr

Der FC Chelsea hat mit seinem Triumph bei der Klub-WM auch den Jackpot geknackt. Mit umgerechnet 98 Millionen Euro (114,6 Millionen Dollar) an FIFA-Prämien setzten sich die Blues auch in der Geldrangliste des Weltturniers an die Spitze der 32 Teilnehmer in den USA.